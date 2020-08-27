Трамп і досвід Зеленського — у Білому домі закликали Байдена здати тест на наркотики

https://racurs.ua/ua/n143040-tramp-i-dosvid-zelenskogo-u-bilomu-domi-zaklykaly-baydena-zdaty-test-na-narkotyky.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче пройти тест на наркотики перед майбутніми дебатами. Глава Білого дому закликав здати такі ж аналізи майбутнього суперника на виборах демократа Джо Байдена.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Washington Examiner. Президент засумнівався у Байдені після того, як той раптово поліпшив результати на дебатах демократів. Він начебто помітив несподівану зміну поведінки і пожвавлення у виступі Байдена. Трамп не навів доказів проти свого суперника, але зазначив, що «непогано в цьому розбирається».

До слова, на виборах-2016 Трамп припускав, що його тодішня конкурентка Гілларі Клінтон чимось «накачувалася» перед дебатами. Він також пропонував їй здати тест на наркотики.

Нагадаємо, що у 2019 році такі ж вимоги висував кандидат у президенти України Володимир Зеленський до Петра Порошенка напередодні дебатів на НСК «Олімпійський».

Зеленський та Порошенко здавали аналізи на наркотики та алкоголь. Зеленський — у клініці Eurolab, що належить бізнесмену Андрію Пальчевському, але не експертам WADA (Добровільної антидопінгової асоціації). Порошенко ж здав тест на наркотики у WADA на НСК «Олімпійський». Жоден з озвучених аналізів Зеленського чи Порошенка не виявив слідів вживання ними наркотиків.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. Трамп і Байден тричі зустрінуться на дебатах в Клівленді, Майамі та Нешвіллі.