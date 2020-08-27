Трамп и опыт Зеленского — в Белом доме призвали Байдена сдать тест на наркотики

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявил, что хочет пройти тест на наркотики перед будущими дебатами. Глава Белого дома призвал сдать такие же анализы соперника на выборах — демократа Джо Байдена.

Президент усомнился в Байдене после того, как тот внезапно улучшил результаты на дебатах демократов. Он якобы заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Байдена. Об этом Трамп заявил в интервью Washington Examiner.

Трамп не представил доказательств против своего соперника, но отметил, что «неплохо в этом разбирается».

К слову, на выборах-2016 Трамп предполагал, что его тогдашняя конкурентка Хиллари Клинтон чем-то «закачивалась» перед дебатами. Он также предлагал ей сдать тест на наркотики.

Напомним, что в 2019 году такие же требования выдвигал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский к Петру Порошенко накануне дебатов на НСК «Олимпийский».

Зеленский и Порошенко сдавали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский — в клинике Eurolab, принадлежащей бизнесмену Андрею Пальчевскому, но не экспертам WADA (Добровольной антидопинговой ассоциации). Порошенко же сдал тест на наркотики в WADA на НСК «Олимпийский». Ни один из озвученных результатов анализов Зеленского или Порошенко не выявил следов употребления ими наркотиков.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах в Кливленде, Майами и Нэшвилле.