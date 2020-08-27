Как будут учиться студенты в вузах во время карантина, рассказали в Минздраве. Фото: iStock

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1 сентября школьники и студенты в большинстве городов Украины пойдут снова учиться. Однако из-за коронавируса обучение в этом году будет проходить по новым правилам.

В частности, изменения коснутся обучения в вузах. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время онлайн-брифинга 27 августа.

По ее словам, Министерство здравоохранения подготовило рекомендации для обучения студентов в аудиториях. В частности, студенты-медики, которые будут проходить практику в медицинских учреждениях, должны соблюдать противоэпидемических требований, установленные для учреждений здравоохранения.

В то же время лекционные занятия для студентов медицинских вузов рекомендуют как можно меньше проводить в аудиториях, расположенных в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. В больницах, где есть больные коронавирусом, такие занятия запрещены.

Также подготовлены правила для пребывания студентов в общежитии. Однако какие именно эти правила — не сообщается.

Напомним, ранее Минздрав опубликовало правила обучения в школах. В частности, ученики 1−4 классов смогут передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов, для всех учеников предусмотрено соблюдение дистанции. Учителя обязательно будут проходить температурный скрининг.