Як навчатимуться студенти у вишах під час карантину, розповіли у МОЗ. Фото: iStock

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1 вересня школярі і студенти у більшості міст України підуть знову навчатися. Проте через коронавірус навчання цього року відбуватиметься за новими правилами.

Зокрема, зміни стосуватимуться навчання у вишах. Про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час онлайн-брифінгу 27 серпня.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) підготувало рекомендації для навчання студентів в аудиторіях. Зокрема, студенти-медики, що проходитимуть практику в медичних закладах, повинні дотримуватися протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров’я.

Водночас лекційні заняття для студентів медичних вишів рекомендують як можна менше проводити в аудиторіях, які розташовані у лікарняних корпусах і в безпосередньому сусідстві із відділеннями, де лікуються пацієнти. У лікарнях, де є хворі на коронавірус, такі заняття заборонені.

Також підготовлені правила для перебування студентів у гуртожитку. Проте які саме ці правила — не повідомляється.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікувало правила навчання у школах. Зокрема, учні 1−4 класів зможуть пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів, для усіх учнів передбачено дотримання дистанції. Вчителі обов’язково проходитимуть температурний скринінг.