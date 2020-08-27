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Танкер «Делфі» сів на мілину восени минулого року, фото: Адміністрація морських портів України

Коли танкер «Делфі» заберуть з пляжу в Одесі, розповіли фахівці

27 сер 2020, 13:50
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Танкер «Делфі», який восени минулого року під час сильного шторму сів на мілину та затонув на пляжі біля Одеси, можуть забрати протягом тижня, якщо цьому не заважатиме погода.

Втім, у компанії-підрядника, згідно з договором на евакуацію судна, є час до 10 жовтня. Очільник Одеського філіалу Адміністрації морських портів України Руслан Сахаутдінов заявив про це під час брифінгу в Одеській облдержадміністрації, повідомляє видання «Пушкинская».

Чиновник зазначив, що вчора, 26 серпня, судно, яке лежало на пляжі на боку, вдалося вирівняти. За його словами, цьому передували цілодобові роботи, в межах яких компанія-підрядник прибрала близько 150 тонн піску і глини з пошкоджених відсіків танкера, а також закачала воду в ліві бортові танки, щоб посилити перекидний момент.

Також підрядник прибрав підводну скелю та підготував для танкера спеціальну «постіль» на морському дні. В результаті водолази отримали можливість обслідувати раніше недоступну частину дна.


Всі дані передадуть в конструкторське бюро, а там — уточнять розрахунки. Після цього машинне відділення загерметизують, а судно поставлять на плав, прикріплять до баржі і плавкрану і відбуксують, — розповів Сахаутдінов.

Куди саме відтягнуть танкер, Сахаутдінов не повідомив, зазначивши лише, що є три варіанти.

Джерело: Ракурс


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