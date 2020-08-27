Коли танкер «Делфі» заберуть з пляжу в Одесі, розповіли фахівціhttps://racurs.ua/ua/n143038-koly-tanker-delfi-zaberut-z-plyaju-v-odesi-rozpovily-v-administraciyi-morskyh-portiv.htmlРакурс
Танкер «Делфі», який восени минулого року під час сильного шторму сів на мілину та затонув на пляжі біля Одеси, можуть забрати протягом тижня, якщо цьому не заважатиме погода.
Втім, у компанії-підрядника, згідно з договором на евакуацію судна, є час до 10 жовтня. Очільник Одеського філіалу Адміністрації морських портів України Руслан Сахаутдінов заявив про це під час брифінгу в Одеській облдержадміністрації, повідомляє видання «Пушкинская».
Чиновник зазначив, що вчора, 26 серпня, судно, яке лежало на пляжі на боку, вдалося вирівняти. За його словами, цьому передували цілодобові роботи, в межах яких компанія-підрядник прибрала близько 150 тонн піску і глини з пошкоджених відсіків танкера, а також закачала воду в ліві бортові танки, щоб посилити перекидний момент.
Також підрядник прибрав підводну скелю та підготував для танкера спеціальну «постіль» на морському дні. В результаті водолази отримали можливість обслідувати раніше недоступну частину дна.
Всі дані передадуть в конструкторське бюро, а там — уточнять розрахунки. Після цього машинне відділення загерметизують, а судно поставлять на плав, прикріплять до баржі і плавкрану і відбуксують, — розповів Сахаутдінов.
Куди саме відтягнуть танкер, Сахаутдінов не повідомив, зазначивши лише, що є три варіанти.