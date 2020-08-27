Анарктида. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143037-ponad-polovyna-lodovykiv-antarktydy-moje-zruynuvatysya-vcheni-nazvaly-prychynu-karta.html

Ракурс

Глобальне потепління може посприяти таненню льодовиків, через що підвищиться рівень моря.

Фахівці з Інституту Землі при Колумбійському університеті з’ясували, що майже 60% льодовиків схильні до розтріскування та вразливі для танення. Про це повідомляє The Guardian.

Вчені з’ясували, що шельфові льодовики є плавучим продовженням крижаного покриву. Їх основна функція полягає в тому, щоб уповільнити рух льоду в океан. Якщо вони покриються тріщинами і обваляться, надходження льоду, що тане в океан, — збільшиться. Це спричинить підняття рівня води.

Дослідники створили карту районів, де шельфові льодовики схильні до гідророзриву найбільше. У цих місцях тала вода створює і збільшує тріщини. Таке явище може прискорити втрату льоду в більшій кількості, ніж вчені припускали раніше.







Зазначається, що гідравлічний розрив пласта неминучий, коли поверхня льодовика покрита талою водою. Уже зараз в Антарктиді помітні великі басейни води, а місцями потік рідини в тріщини повільний і повторно замерзає.

Згідно зі сценарієм з високими викидами СО2 в атмосферу, крижані масиви можуть зникнути, що вплине на подальше танення льоду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аномально гарячу точку в Антарктиді виявили вчені. Лід тане з дуже високою швидкістю під льодовиком Сірасе в Східній Антарктиді через тривалий приплив теплої морської води в затоку Лютцов-Хольм.