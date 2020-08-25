Аномально гарячу точку в Антарктиді виявили вчені. Фото: russiadiscovery.ru

https://racurs.ua/ua/n142913-anomalno-garyachu-tochku-v-antarktydi-vyyavyly-vcheni-infografika.html

Ракурс

Лід тане з надто високою швидкістю під льодовиком Сірасе в Східній Антарктиді через тривалий приплив теплої морської води в затоку Лютцов-Хольм.

Дослідники з Японії дійшли висновку, що причиною цьому є нетипова гаряча точка. Її знайшли під час наукової експедиції на криголамі в січні та лютому 2017 року, коли корабель зайшов у замерзлу затоку Лютцов-Хольм. Наукове дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.

Як розповів доцент Інституту низькотемпературних наук Дайсуке Хірано, безпосередньо під язиком льодовика Сірасе лід тане зі швидкістю 7−16 м на рік. За словами вченого, таке танення навіть перевершує швидкість танення під шельфовим льодовиком Тоттен — 10−11 м на рік.

Виявилося, що причина аномалії — надходження в основу льодовика теплої води із затоки Лютцов-Хольм. Тепла вода проходить по дну підводної долини, а потім повертає вгору, до основи льодовика й підігріває лід знизу. Також на процес танення впливають вітри, що змінюються від сезону до сезону.

Нагадаємо, у травні американське космічне агентство NASA продемонструвало, як змінився стан крижаного покриву Гренландії і Антарктики за останні 16 років, з 2003 по 2019 роки.