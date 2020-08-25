Аномально горячую точку в Антарктиде обнаружили ученые. Фото: russiadiscovery.ru

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Ракурс

Лед тает со слишком высокой скоростью под ледником Сирасе в Восточной Антарктиде из-за продолжающегося притока теплой морской воды в залив Лютцов-Хольм.

Исследователи из Японии пришли к выводу, что причиной этому является нетипичная горячая точка. Ее нашли во время научной экспедиции на ледоколе в январе и феврале 2017 года, когда корабль зашел в замерзший залив Лютцов-Хольм. Научное исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Как рассказал доцент Института низкотемпературных наук Дайсуке Хирано, непосредственно под языком ледника Сирасе лед тает со скоростью 7−16 м в год. По словам ученого, такое таяние даже превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен — 10−11 м в год.

Оказалось, что причина аномалии — поступление в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм. Теплая вода проходит по дну подводной долины, а затем поворачивает вверх, к основанию ледника и подогревает лед снизу. Также на процесс таяния влияют ветра, меняются от сезона к сезону.

Напомним, в мае американское космическое агентство NASA продемонстрировало, как изменилось состояние ледяного покрова Гренландии и Антарктики за последние 16 лет, с 2003 по 2019 годы.