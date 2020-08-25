Минимальную зарплату до 5 тыс. грн повысила Рада

Минимальную зарплату повысили в Украине. Фото: pixabay

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Минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн с 1 сентября. За соответствующее решение проголосовали народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады 25 августа.

Законопроект № 3963 о повышении минимальной заработной платы, который внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский, поддержали 295 нардепов. Об этом говорилось во время заседания парламента.

Это означает, что с 1 сентября минимальная зарплата повысится на 6% — с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн. Принятый нардепами документ предусматривает внесение изменений в госбюджет Украины на 2020 год.

Нынешнее повышение зарплаты — не последнее, уверяют власти страны. Последующие этапы повышения запланированы на январь 2021 года и июль этого же года. В январе минималку хотят повысить до 6 тыс. грн, в июле — до 6,5 тыс. грн.