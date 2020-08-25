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Ракурс
Мінімальну зарплату підвищили в Україні. Фото: pixabay

Мінімальну зарплату до 5 тис. грн підвищила Рада

25 сер 2020, 11:57
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Мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тис. грн з 1 вересня. За відповідне рішення проголосували народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради 25 серпня.

Законопроект № 3963 про підвищення мінімальної заробітної плати, який вніс до Ради президент України Володимир Зеленський, підтримали 295 нардепів. Про це йшлося під час засідання парламенту.


Це означає, що з 1 вересня мінімальна зарплата підвищиться на 6% — з 4 тис. 723 грн до 5 тис. грн. Ухвалений нардепами документ передбачає внесення змін до держбюджету України на 2020 рік.

Нинішнє підвищення зарплати — не останнє, запевняє влада країни. Наступні етапи підвищення заплановані на січень 2021 року і липень цього ж року. У січні мінімалку хочуть підвищити до 6 тис. грн, в липні — до 6,5 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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