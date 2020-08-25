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Ракурс
Київ опинився в епіцентрі злив. Фото: FaceNews.ua

Київ опинився в епіцентрі злив — столиця стоїть у заторах (ВІДЕО, КАРТА)

25 сер 2020, 11:45
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Сильна злива паралізувала Київ сьогодні, 25 серпня. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, але потоки води залили багато вулиць столиці, на дорогах утворилися величезні затори.

Дренажна система не в змозі впоратися із такою кількістю води і Київ буквально «поплив».

За прогнозами синоптиків, зливи у Києві йтимуть протягом усього дня, а також вночі, можливі грози. Температура повітря становитиме +22−24° вдень та +14−16° вночі.

Для ліквідації наслідків зливи на вулиці столиці виїхали 72 одиниці спецтехніки.

Згідно з даними Google Maps, рух у місті частково паралізовано на лівому березі Дніпра — тут традиційно стоять під’їзди до мостів. На правому березі ситуація також дуже складна.

Затори у Києві. Фото: Google Maps


Затори у Києві. Фото: Google Maps

Як раніше писав «Ракурс», синоптики попереджали про погіршення погодних умов. Грози і шквали очікуються у деяких регіонах країни. У деяких річках може підвищитися рівень води.

Джерело: Ракурс


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