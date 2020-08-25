Друга хвиля COVID-19 вже в Україні, вважає «слуга» Радуцький. Фото: focus.ua

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Друга хвиля коронавірусу вже розпочалася в Україні, але навряд чи українці будуть дотримуватися карантину й у майбутньому.

Проте Україна може впоратися з другою хвилею COVID-19. Про це 25 серпня у під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації і нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький

Швидше за все, це друга хвиля, хоча ВООЗ ще офіційно не вважає, що це друга хвиля. Але такі країни як Франція, Іспанія вже вважають, що це друга хвиля, — заявив він.

У початку другої хвилі коронавірусу Радуцький винуватить несвідомих громадян. Нардеп упевнений, що навряд чи українці й в подальшому будуть дотримуватися карантину, оскільки зараз багато хто не носить маски та не дотримується соціальної дистанції. За словами парламентаря, у подальшому ситуація з епідемією може стати дуже тяжкою, бо з настанням холодів почнеться хвиля грипу, яка у поєднанні з COVID-19 може серйозно вдарити по українцях.

При цьому нардеп упевнений, що Україна здатна впоратися з другою хвилею, бо вітчизняна система охорони здоров’я витримала краш-тест навесні.

Нагадаємо, 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що перша хвиля коронавірусу в Україні почалася лише зараз, а до цього медики та влада успішно її збивали та відтягували.