Вторая волна COVID-19 уже в Украине, считает «слуга» Радуцкий. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n142911-vtoraya-volna-covid-19-uje-v-ukraine-i-vinovaty-v-etom-ludi-schitaet-sluga-raduckiy.html

Ракурс

Вторая волна коронавируса уже началась в Украине, однако вряд ли украинцы будут соблюдать карантин и в будущем.

При этом Украина может справиться со второй волной COVID-19. Об этом 25 августа во время брифинга в кулуарах Верховной Рады заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий

Скорее всего, это вторая волна, хотя ВОЗ еще официально не считает, что это вторая волна. Но такие страны как Франция, Испания уже считают, что это вторая волна, — заявил он.

В начале второй волны коронавируса Радуцкий винит несознательных граждан. Нардеп уверен, что вряд ли украинцы и в дальнейшем будут соблюдать карантин, поскольку сейчас много кто не носит маски и не придерживается социальной дистанции. По словам парламентария, в дальнейшем ситуация с эпидемией может стать очень тяжелой, потому что с наступлением холодов начнется волна гриппа, которая в сочетании с COVID-19 может серьезно ударить по украинцам.

При этом нардеп уверен, что Украина способна справиться со второй волной, поскольку отечественная система здравоохранения выдержала краш-тест весной.

Напомним, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая волна коронавируса в Украине началась только сейчас, а до этого медики и власть успешно ее сбивали и оттягивали.