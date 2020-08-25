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Ракурс
Встановлені терористами пам'ятники в центрі Донецька, фото: ЗМІ сепаратистів

Захарченко, Кобзон та Гіві — бюст убитого бойовика доповнив скульптурну композицію у центрі Донецька (ФОТО)

25 сер 2020, 11:33
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У Донецьку окупаційна адміністрація встановила бюст військовому злочинцю Михайлу Толстих, також відомому як Гіві — лідеру збройного формування бойовиків «Сомалі», який загинув у лютому 2017 року внаслідок вибуху в його кабінеті в передмісті Донецька.

Бюст бойовика відкрили сьогодні, 25 серпня. Він розташований у міському парку культури і відпочинку неподалік від стадіону «Донбас Арена». Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Бюст Гіві встановлений поруч із бюстами російського співака і «народного артиста ДНР» Йосипа Кобзона, котрий підтримував сепаратистів, та колишнього лідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка, який загинув у серпні 2018 року внаслідок вибуху в донецькому кафе «Сепар», куди зайшов, щоб вшанувати пам’ять померлого незадовго до цього Кобзона.

На бюсті бойовик Гіві зображений у військовій формі та з шоломом танкіста на голові.

Гіві за життя неодноразово брав участь у знущаннях над полоненими українськими військовими.

Встановлені терористами пам'ятники в центрі Донецька, фото: ЗМІ сепаратистів


Встановлені терористами пам'ятники в центрі Донецька, фото: ЗМІ сепаратистів

Нагадаємо, Гіві загинув в результаті влучання у вікно його кабінету з ручного гранатомета.

Джерело: Ракурс


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