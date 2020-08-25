Установленные террористами памятники в центре Донецка, фото: СМИ сепаратистов

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Ракурс

В Донецке оккупационная администрация установила бюст военном преступнику Михаилу Толстых, также известному как Гиви — лидеру вооруженного формирования боевиков «Сомали», который погиб в феврале 2017 года в результате взрыва в его кабинете в пригороде Донецка.

Бюст боевика открыли сегодня, 25 августа. Он расположен в городском парке культуры и отдыха неподалеку от стадиона «Донбасс Арена». Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Бюст Гиви установлен рядом с бюстами российского певца и «народного артиста ДНР» Иосифа Кобзона, который поддерживал сепаратистов, и бывшего лидера донецких боевиков Александра Захарченко, погибшего в августе 2018 года в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», куда зашел, чтобы почтить память умершего незадолго до этого Кобзона.

На бюсте боевик Гиви изображен в военной форме и со шлемом танкиста на голове.

Гиви при жизни неоднократно участвовал в издевательствах над пленными украинскими военными.

Напомним, Гиви погиб в результате попадания в окно его кабинета из ручного гранатомета.