«Шахтар» битиметься з «Динамо» — де дивитися матч за Суперкубок України

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Ракурс

«Шахтар» зіграє з «Динамо» за Суперкубок України 25 серпня. Це буде 13-й матч «Динамо» й «Шахтаря» в рамках суперкубкових протистоянь: сім разів перемагало «Динамо» і п’ять разів — «Шахтар».

Мірча Луческу вперше битиметься проти донецької команди, яку очолював більше десяти років. В Україні поєдинок транслюватиме телеканал «Україна», а також інтернет-платформа OLL.tv.

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим з Дніпра. Зустріч відбудеться за порожніх трибун.

У сезоні 2019/2020 на внутрішній арені «Шахтарю» не було рівних. Команда Луїша Каштру виграла чемпіонську гонку у «Динамо» з відривом у 23 очка. Кияни ж дивом не втратили путівку в Лігу чемпіонів, програвши «Колосу» в останньому турі.

Невеликою втіхою для «біло-синіх» став виграш Кубка України.

На міжнародній арені у команд також величезна різниця в результаті — «Динамо» не змогло пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів, а згодом не вийшло з групи Ліги Європи з «Мальме», «Копенгагеном» і «Лугано». «Шахтар» цього року дійшов до півфіналу Ліги Європи.

У новому чемпіонаті України команди встигли відіграти перший тур в п’ятницю. «Динамо» не мало серйозних проблем з «Олімпіком» (4:1), а «Шахтар» розібрався з «Колосом» (3:1).

«Ракурс» повідомляв, що коронавірус поки не пустить фанатів на стадіони в новому сезоні УПЛ.