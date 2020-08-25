«Шахтер» сразится с «Динамо» — где смотреть матч за Суперкубок Украины

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Ракурс

«Шахтер» сыграет с «Динамо» за Суперкубок Украины 25 августа. Это будет 13-й матч «Динамо» и «Шахтера» в рамках суперкубковых противостояний: семь раз побеждало «Динамо» и пять раз — «Шахтер».

Мирча Луческу впервые сразится против донецкой команды, которую возглавлял более десяти лет. В Украине поединок будет транслировать телеканал «Украина», а также интернет-платформа OLL.tv.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Встреча состоится при пустых трибунах.

В сезоне-2019/2020 на внутренней арене «Шахтеру» не было равных. Команда Луиша Каштру выиграла чемпионскую гонку в «Динамо» с отрывом в 23 очка. Киевляне же чудом не потеряли путевку в Лигу чемпионов, проиграв «Колосу» в последнем туре.

Небольшим утешением для «бело-синих» стал выигрыш Кубка Украины.

На международной арене у команд также огромная разница в результате — «Динамо» не смогло пройти «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов, а впоследствии не вышло из группы Лиги Европы с «Мальме», «Копенгагеном» и «Лугано». «Шахтер» в этом году дошел до полуфинала Лиги Европы.

В новом чемпионате Украины команды успели сыграть первый тур в пятницу. У «Динамо» не было серьезных проблем с «Олимпиком» (4:1), а «Шахтер» разобрался с «Колосом» (3:1).

«Ракурс» сообщал, что коронавирус пока не пустит фанатов на стадионы в новом сезоне УПЛ.