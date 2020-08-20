Коронавирус не пустит фанатов на стадионы в новом сезоне УПЛ

https://racurs.ua/n142724-koronavirus-ne-pustit-fanatov-na-stadiony-v-novom-sezone-upl.html

Ракурс

Коронавирус ежедневно обновляет статистические рекорды в Украине, поэтому новый сезон Украинской премьер-лиги начнется без болельщиков.

По крайней мере первые туры Премьер-лиги и матч за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером» состоятся при пустых трибунах, сообщает канал «Футбол».

В конце прошлого сезона медики разрешили Ассоциации футбола Украины заполнять стадионы на 25%. Сейчас ситуация с коронавирусом ухудшилась, ежедневная статистика новых больных перевалила за 2 тыс. человек и в Минздраве вынужденно пересмотрели решение — закрыли трибуны.

В начале августа три матча прошли с болельщиками. Это были стыковые матчи плей-офф за участие в Лиге Европы.

Новый сезон в УПЛ стартует 21 августа. В Киеве «Олимпик» сыграет с «Динамо», а «Шахтер» с «Колосом».

Не будет обслуживать эти поединки и система видеопомощника арбитра VAR. С системой видеоповторов работают сейчас новые судьи, их обучают работе с ней.

Матч за Суперкубок Украины состоится 25 августа в Киеве. Сыграют в нем чемпион прошлого сезона «Шахтер» и обладатель Кубка Украины «Динамо».

Ранее «Ракурс» сообщал, что от коронавируса умер главный врач сборной Украины по футболу.