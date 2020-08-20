Коронавірус не пустить фанатів на стадіони в новому сезоні УПЛ, фото — ФК Динамо

https://racurs.ua/ua/n142724-koronavirus-ne-pustyt-fanativ-na-stadiony-v-novomu-sezoni-upl.html

Ракурс

Коронавірус щодня оновлює статистичні рекорди в Україні, тому новий сезон Української прем'єр-ліги розпочнеться без уболівальників.

Принаймні перші тури Прем'єр-ліги і матч за Суперкубок між «Динамо» і «Шахтарем» відбудуться за порожніх трибун, повідомляє канал «Футбол».

Наприкінці минулого сезону медики дозволили Асоціації футболу України заповнювати стадіони на 25%. Нині ситуація з коронавірусом погіршилася, щоденна статистика нових хворих перевалила за 2 тис. осіб і в МОЗ вимушено переглянули рішення та закрили трибуни.

На початку серпня три матчі пройшли з уболівальниками. Це були стикові матчі плей-офф за участь у Лізі Європи.

Новий сезон в УПЛ стартує 21 серпня. У Києві «Олімпік» зіграє з «Динамо», а «Шахтар» з «Колосом».

Не обслуговуватиме ці поєдинки й система відеопомічника арбітра VAR. З системою відеоповторів працюють нині нові суддів, яких навчають роботі з нею.

Матч за Суперкубок України відбудеться 25 серпня у Києві. Гратимуть чемпіон минулого сезону «Шахтар» і володар Кубка України «Динамо».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що від коронавірусу помер головний лікар збірної України з футболу.