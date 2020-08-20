Ситник розповів про «злив» операції про обшук в Окружному адмінсуді Києва. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n142723-sytnyk-rozpoviv-pro-zlyv-operaciyi-pro-obshuk-v-okrujnomu-adminsudi-kyieva.html

Ракурс

Витік інформації про обшук в Окружному адмінсуді Києва не виключають у Національному антикорупційному бюро.

Раніше в мережі з’явилися записи щодо справи ОАСК, а саме про те, що керівництво Офісу генпрокурора тиснуло на підлеглих, щоб зірвати слідчі дії працівниками НАБУ щодо суддів Окружного адмінсуду. Але ці записи не були зроблені технічними підрозділами Антикорупційного бюро. Про це 20 серпня заявив глава НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, після оприлюднення цього запису було кілька звернень від громадських організацій, після чого зареєстрували провадження.

Я думаю, що слідство покаже, — відповів Ситник на питання про те, що, хто міг бути зацікавлений у злитті цієї інформації.

Глава НАБУ розповів, що ще в 2019 році Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури розслідував справу щодо Майдану і один із епізодів стосувався заборони Майдану в ОАСК. Тоді конкретним працівникам суду повідомили про підозру.

Ситник додав, що здобуті матеріали по суду вказують на наявність злочинів, які підслідні Антикорупційному бюро. Згодом ситуація зависла, оскільки справа залишилася в прокуратурі, а прокуратура була позбавлена статусу слідчого підрозділу.

А потім на нас вийшли працівники Генеральної прокуратури і один із новопризначених заступників генерального прокурора. Вони вивчили ці матеріали, їм було цікаво і вони запропонували все ж таки допрацювати цей матеріал. І результат цього — підозри сімом суддям, голові Державної судової адміністрації і ще низці осіб, — зазначив Ситник і додав, що згодом справу передали в НАБУ.

Глава Антикорупційного бюро також пояснив, чому записи, які були оприлюднені нещодавно, не увійшли до тієї минулорічної справи. Виявилося, що записів дуже багато, тому НАБУ пропонувало прокурорам певні епізоди, де є вже експертні дослідження, передавати до суду.

Ситник підтвердив, що підозри підписував заступник генпрокурора Андрій Любович, але не володіє інформацією, чи знала про це генпрокурор Ірина Венедіктова.

На той час слідство проводилось СБУ. Любович був куруючим заступником, який організовує роботу по нагляду за цим органом. І тому ми, скажемо так, конкретні дії узгоджували з ним. Як у них організовувалось всередині Офісу генпрокурора — мені це достеменно невідомо. Але я радий, що є в Офісі генпрокурора люди, які незважаючи на можливий тиск, провокації, медійні удари, готові працювати, — повідомив він.



Нагадаємо, 17 липня НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва. Детективи оголосили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’ятьом іншим суддям та очільнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. За версією слідства, Вовк очолив «злочинну організацію», до складу якої входило щонайменше 12 осіб, задля «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою правосуддя». Сам Вовк сказав, що перебуває у відпустці і підозру йому не вручали.

Днями генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення з посади очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та ще кількох суддів цієї установи.