Сытник рассказал о «сливе» операции об обыске в Окружном админсуде Киева. Фото: НАБУ

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Ракурс

Утечку информации об обыске в Окружном админсуде Киева не исключают в Национальном антикоррупционном бюро.

Ранее в сети появились записи по делу ОАСК, а именно о том, что руководство Офиса генпрокурора давило на подчиненных, чтобы сорвать следственные действия работниками НАБУ в отношении судей Окружного админсуда. Но эти записи не были сделаны техническими подразделениями Антикоррупционного бюро. Об этом 20 августа заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью «Украинской правде».

По его словам, после обнародования этой записи было несколько обращений от общественных организаций, после чего зарегистрировали производства.

Я думаю, что следствие покажет, — ответил Ситник на вопрос о том, что, кто мог быть заинтересован в сливании этой информации.

Глава НАБУ рассказал, что еще в 2019 году Управление специальных расследований Генпрокуратуры расследовало дело Майдана и один из эпизодов касался запрета Майдана в ОАСК. Тогда конкретным работникам суда сообщили о подозрении.

Сытник добавил, что полученные материалы по суду указывают на наличие преступлений, которые подследственны Антикоррупционному бюро. Впоследствии ситуация зависла, поскольку дело осталось в прокуратуре, а прокуратура была лишена статуса следственного подразделения.

А потом на нас вышли работники Генеральной прокуратуры и один из новоназначенных заместителей генерального прокурора. Они изучили эти материалы, им было интересно, и они предложили все же доработать этот материал. И результат этого — подозрения семи судьям, председателю Государственной судебной администрации и еще ряду лиц, — отметил Сытник и добавил, что впоследствии дело передали в НАБУ.

Глава Антикоррупционного бюро также объяснил, почему записи, которые были обнародованы недавно, не вошли в то прошлогоднее дело. Оказалось, что записей очень много, поэтому НАБУ предлагало прокурорам определенные эпизоды, где есть уже экспертные исследования, передавать в суд.

Сытник подтвердил, что подозрения подписывал заместитель генпрокурора Андрей Любович, но не владеет информацией, знала ли об этом генпрокурор Ирина Венедиктова.

В то время следствие проводилось СБУ. Любович был курирующим заместителем, организующим работу по надзору за этим органом. И поэтому мы, скажем так, конкретные действия согласовывали с ним. Как у них организовывалось внутри Офиса генпрокурора — мне это доподлинно неизвестно. Но я рад, что есть в Офисе генпрокурора люди, которые, несмотря на возможное давление, провокации, медийные удары, готовы работать, — сообщил он.



Напомним, 17 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной административный суд Киева. Детективы объявили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пятерым другим судьям и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. По версии следствия, Вовк возглавил «преступную организацию», в состав которой входили по меньшей мере 12 человек, для «захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия». Сам Вовк сказал, что находится в отпуске и подозрение ему не вручали.

На днях генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще нескольких судей этого учреждения.