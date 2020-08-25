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Ракурс
Киев оказался в эпицентре ливней. Фото: FaceNews.ua

Киев оказался в эпицентре ливней — столица стоит в пробках (ВИДЕО, КАРТА)

25 авг 2020, 11:45
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Сильнейший ливень парализовал Киев сегодня, 25 августа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но потоки воды залили многие улицы столицы, на дорогах образовались огромные пробки.

Дренажная система не в состоянии справиться с таким количеством воды и Киев буквально «поплыл».

По прогнозам синоптиков, ливни в Киеве будут идти на протяжении всего дня, а также ночью, возможны грозы. Температура воздуха составит +22−24° днем и +14−16° ночью.

Для ликвидации последствий ливня на улицы столицы выехали 72 единицы спецтехники.

Согласно данным Google Maps, движение в городе частично парализовано на левом берегу Днепра — здесь традиционно стоят подъезды к мостам. На правом берегу ситуация также очень сложная.

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps


Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Как ранее писал «Ракурс», синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. Грозы и шквалы ожидаются в некоторых регионах страны. В некоторых реках может повыситься уровень воды.

Источник: Ракурс


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