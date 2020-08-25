Киев оказался в эпицентре ливней. Фото: FaceNews.ua

https://racurs.ua/n142912-kiev-okazalsya-v-epicentre-livney-stolica-stoit-v-probkah-video-karta.html

Ракурс

Сильнейший ливень парализовал Киев сегодня, 25 августа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но потоки воды залили многие улицы столицы, на дорогах образовались огромные пробки.

Дренажная система не в состоянии справиться с таким количеством воды и Киев буквально «поплыл».

По прогнозам синоптиков, ливни в Киеве будут идти на протяжении всего дня, а также ночью, возможны грозы. Температура воздуха составит +22−24° днем и +14−16° ночью.

Для ликвидации последствий ливня на улицы столицы выехали 72 единицы спецтехники.

Согласно данным Google Maps, движение в городе частично парализовано на левом берегу Днепра — здесь традиционно стоят подъезды к мостам. На правом берегу ситуация также очень сложная.

Как ранее писал «Ракурс», синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. Грозы и шквалы ожидаются в некоторых регионах страны. В некоторых реках может повыситься уровень воды.