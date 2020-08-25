Киев оказался в эпицентре ливней — столица стоит в пробках (ВИДЕО, КАРТА)https://racurs.ua/n142912-kiev-okazalsya-v-epicentre-livney-stolica-stoit-v-probkah-video-karta.htmlРакурс
Сильнейший ливень парализовал Киев сегодня, 25 августа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но потоки воды залили многие улицы столицы, на дорогах образовались огромные пробки.
Дренажная система не в состоянии справиться с таким количеством воды и Киев буквально «поплыл».
По прогнозам синоптиков, ливни в Киеве будут идти на протяжении всего дня, а также ночью, возможны грозы. Температура воздуха составит +22−24° днем и +14−16° ночью.
Для ликвидации последствий ливня на улицы столицы выехали 72 единицы спецтехники.
Согласно данным Google Maps, движение в городе частично парализовано на левом берегу Днепра — здесь традиционно стоят подъезды к мостам. На правом берегу ситуация также очень сложная.
Как ранее писал «Ракурс», синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. Грозы и шквалы ожидаются в некоторых регионах страны. В некоторых реках может повыситься уровень воды.