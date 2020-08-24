Погода в Украине сегодня ухудшится. Фото: flickr.com

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Ракурс

Штормовое предупреждение на 24 августа объявили в Украине синоптики.

Погода ухудшится в ряде областей — западных, северных и Винницкой. В этих регионах обещают грозы, а в западных областях также будут свирепствовать шквалы 15−20 м/с. На Киевщине тоже обещают грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме этого, сегодня в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в Гидрометцентре добавили, что 24 августа возможно повышение уровни воды на от 0,3 м до 1,3 м на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области. Из-за сильных ливней и захламленности русел малых рек могут быть подтоплены населенные пункты. Отмечается, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Напомним, ранее синоптики обещали, что погода в Украине 24 августа ожидается теплая и солнечная. В Гидрометцентре сообщали, что температура воздуха прогреется до +31°, в южных и центральных областях страны, а на западе столбики термометров покажут +26°.