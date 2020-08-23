Погода в Украине 24 августа Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 24 августа ожидается теплая и солнечная. Температура воздуха прогреется до +31° в южных и центральных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +26°. Синоптики прогнозируют дожди на севере и западе страны, в других регионах без осадков.

Днем столбики термометров покажут 22−31° выше нуля. Ночью температура будет теплой и составит 11−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 августа будет умеренно теплой, но с дождями и грозами. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем ​​- 23−25​​° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется жаркая и без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 11−13° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 29−31° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в понедельник ожидаются по-летнему солнечные и без осадков. Температура воздуха ночью будет 19−21° тепла, а днем ​​- 32−34° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 18−20° тепла, а днем ​​- 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах 24 августа прогнозируется дождливая и умеренно теплая, ожидается грозы и дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 16−18° тепла, а днем ​​24−26° тепла по Цельсию.





Геомагнитная обстановка Украины 24 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что Кульбида дал жаркий прогноз погоды на август.