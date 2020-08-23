Авиакатастрофа в Иране. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142855-katastrofa-samoleta-mau-v-irane-poyavilis-novye-podrobnosti.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном произошла в январе этого года. Иранская организация гражданской авиации обнародовала первый официальный отчет об анализе «черных ящиков» украинского самолета.

Экспертиза показала, что лайнер был сбит двумя ракетными ударами с промежутком в 25 секунд. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что после первого удара экипаж и пассажиры на борту были еще живы, а уже спустя 25 секунд вторая ракета попала в самолет и вызвала гибель пассажиров и экипажа самолета.

«Черные ящики» со сбитого лайнера были переданы для исследования во Францию ​​только в июле. Результаты экспертизы убедили всех участников международного расследования в том, что катастрофа произошла из-за ракетной атаки со стороны правительства Ирана.

Информация с параметрического регистратора самолета показала, что технических ошибок, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не было. А данные языкового регистратора показали, что отклонений в работе экипажа при запуске двигателей не было.

Напомним, ранее мы сообщали, что иранская сторона не собирается выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет. По мнению Тегерана, компенсацию должны выплачивать европейские страховые компании, которые проводили страхование самолета.