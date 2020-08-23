Авіакатастрофа МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142855-katastrofa-litaka-mau-v-irani-z-yavylysya-novi-podrobyci.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ над Тегераном сталася у січні цього року. Іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз «чорних скриньок» українського літака.

Експертиза показала, що лайнер збили двома ракетними ударами з проміжком у 25 секунд. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що після першого удару екіпаж та пасажири на борту були ще живі, а вже через 25 секунд друга ракета влучила у літак та спричинила його падіння і загибель пасажирів лайнера.

«Чорні скриньки» зі збитого лайнера були передані для дослідження у Францію лише у липні. Результати експертизи переконали всіх учасників міжнародного розслідування в тому, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки з боку уряду Ірану.

Інформація з параметричного реєстратора літака показала, що технічних відмов, які могли вплинути на безпеку виконання польоту, не було. А дані з мовного реєстратора показали, що відхилення у роботі екіпажу під час запуску двигунів не виявлені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іранська сторона не збирається виплачувати компенсацію МАУ за збитий літак. На думку Тегерана, компенсацію мають виплачувати європейські страхові компанії, у яких був застрахований український літак.