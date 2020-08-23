Затриманий терорист брав участь у бойових діях у Слов'янську, фото: «Діалог»

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У Києві затримали бойовика терористичної організації ДНР.

Інцидент стався сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що бойовик привернув до себе увагу поліцейських, які несуть службу на станції метро «Майдан Незалежності», тож його запросили до кімнати поліції.

З’ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території. Під час огляду в чоловіка виявили видані російськими окупантами «документи». Серед цих документів були «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

Поліція опублікувала фото вилучених «документів». У них зазначається, що затриманий — Сергій Писарєв 1987 року народження, у незаконних формуваннях бойовиків він обіймав посаду стрілка.

Також вилучених «документах» вказано, що він був учасником бойових дій проти українських військових у місті Слов’янську Донецької області, за що сепаратисти в жовтні 2014 року нагородили його «медаллю» «За оборону Слов’янська».

Затриманого передали працівникам СБУ для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям, — зазначається в повідомленні прес-служби столичної поліції.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим здався снайпер бойовиків, які стверджує, що окупанти створили загороджувальні загони, члени котрих стріляють у своїх соратників, які хочуть здатися чи втекти додому.