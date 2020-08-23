ЗСУ прийняли на озброєння ракетний комплекс «Нептун»

Запуск ракети з комплекс «Нептун», фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n142853-zsu-pryynyaly-na-ozbroiennya-raketnyy-kompleks-neptun.html

Ракурс

Ракетний комплекс «Нептун», над створенням якого впродовж останніх років працювали українські фахівці з низки оборонних підприємств, Збройні сили України (ЗСУ) прийняли на озброєння.

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що цим наказом визначені основні тактико-технічні характеристики комплексу, технічні умови та загальні вимоги до нього.

РК-360МЦ «Нептун» — це береговий комплекс, озброєний крилатими ракетами. Він призначений для враження ворожих кораблів та радіоконтрастних наземні цілі за будь-який погодних умов та радіоелектронної протидії з боку ворога.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що «Нептун» може стати вагомою зброєю стримування.

Нагадаємо, випробування комплексу «Нептун» успішно завершилися в другій половині червня 2020 року пусками ракет з бойовою частиною.