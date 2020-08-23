ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун»

Запуск ракеты из комплекса «Нептун», фото: Минобороны

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Ракетный комплекс «Нептун», над созданием которого в течение последних лет работали украинские специалисты из ряда оборонных предприятий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение.

Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что этим приказом определены основные тактико-технические характеристики комплекса, технические условия и общие требования к нему.

РК-360МЦ «Нептун» — это береговой комплекс, вооруженный крылатыми ракетами. Он предназначен для поражения вражеских кораблей и радиоконтрастных наземные цели при любых погодных условиях и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что «Нептун» может стать весомым оружием сдерживания.

Напомним, испытания комплекса «Нептун» успешно завершились во второй половине июня 2020 года пусками ракет с боевой частью.