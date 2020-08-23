Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что боевые потери отсутствуют уже в течение 28 дней.

Об этом он заявил на церемонии поднятия Государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира, — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что Украина перестает заботиться об армии.

Ведь именно вы — современное и сильное войско — являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира, — добавил Зеленский.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был объявлен с 00.01 27 июля. Впрочем, с тех пор российско-террористические войска его неоднократно нарушали.

Так, по информации пресс-службы штаба операции Объединенных сил, вчера, 22 августа, был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня — выстрел из ручного противотанкового гранатомета у прифронтового города Марьинка Донецкой области. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Напомним, фракция «Европейская солидарность» недавно обратилась к главе Верховной Рады с призывом внести президенту представление относительно посмертного присвоения звания Героя Украины морпеху Ярославу Журавлю, который погиб во время гуманитарной миссии в результате совершенного боевиками обстрела.