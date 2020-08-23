Ученые проанализировали животных на уязвимость к коронавирусу

https://racurs.ua/n142851-uyazvimye-k-koronavirusu-vidy-jivotnyh-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, угрожает не только людям.

Ученые проанализировали геном 410 различных видов позвоночных животных (птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих), чтобы оценить, насколько они уязвимы к коронавирусу, сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Дэвисе.

С перечнем проанализированных видов можно ознакомиться по ссылке.

SARS-CoV-2 заражает человеческие клетки, используя 25 аминокислотных последовательностей белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2).

Исследователи взяли эти аминокислотные последовательности и смоделировали предполагаемую структуру белка ACE2 вместе с белком-«шипом», который коронавирус SARS-CoV-2 использует для инфицирования клеток, чтобы оценить, сколько этих аминокислот содержится в ACE2 разных видов.

Считается, что животные со всеми 25 аминокислотнами, соответствующими человеческому белку, имеют высокий риск заражения SARS-CoV-2 через ACE2, — подчеркивают ученые. — Предполагается, что риск тем меньше, чем больше у видов они отличаются от человеческих.

Отмечается, что риск заражения SARS-CoV-2 через рецептор ACE2 является высоким для нескольких видов приматов, находящихся на грани исчезновения:

западной равнинной гориллы;

суматранского орангутана;

северного белощекого номаскуса.

Другие животные, для которых риск является высоким, включают морских млекопитающих, таких как серые киты и афалины, а также китайских хомяков.

Домашние животные, такие как коты, крупный рогатый скот и овцы, имеют средний риск, а собаки, лошади и свиньи имеют низкий риск инфицирования через белок АСЕ2.

Как это касается риска заражения инфекцией, следует определить в дальнейших исследованиях, но для тех видов, для которых известны данные об инфекционности, корреляция высокая, — отмечается в статье.



Напомним, американские ученые установили, что кошки могут заражать друг друга коронавирусом.