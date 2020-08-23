Юлия Тимошенко, фото: ВО «Батькивщина»

https://racurs.ua/n142850-timoshenko-zabolela-koronavirusom-vmeste-s-docheru-i-mujem-smi.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у Юлии Тимошенко — лидера всеукраинского объединения «Батькивщина».

Также заразились ее дочь Евгения Тимошенко и муж Артур Чечеткин. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.

Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39, — отметила Сорока.



Во второй половине мая парламентская фракция «Батькивщина» шла на карантин из-за обнаружения коронавируса у ее члена — народного депутата Олега Мейдича. Коронавирус у Мейдича обнаружили 19 Мая, 16 июня во своем Фейсбуке он сообщил, что выздоровел и получил два негативных теста на COVID-19.

Напомним, в Киеве зафиксировано рекордное количество выявленных за сутки случаев коронавируса. Также в столице растет количество лиц, госпитализированных с коронавирусом.