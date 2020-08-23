Юлія Тимошенко, фото: ВО «Батьківщина»

https://racurs.ua/ua/n142850-tymoshenko-zahvorila-na-koronavirus-razom-iz-donkou-ta-cholovikom-zmi.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Юлії Тимошенко — лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».

Також інфікувалися її донька Євгенія Тимошенко та чоловік Артур Чечоткін. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посилання на інформовані джерела.

В якому стані перебуває Тимошенко і як проходить лікування — наразі не відомо. Також немає відомостей про те, коли і де саме Тимошенко підхопила коронавірус.

У другій половині травня парламентська фракція «Батьківщина» йшла на карантин через виявлення коронавірусу в її члена — народного депутата Олега Мейдича. Коронавірус у Мейдича виявили 19 травня, 16 червня у своєму Фейсбуці він повідомив, що одужав і отримав два негативні тести на COVID-19.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано рекордну кількість виявлених за добу випадків коронавірусу. Також у столиці зростає кількість осіб, госпіталізованих із коронавірусом.