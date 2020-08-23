Каньє Вест, фото: Peter Hutchins

https://racurs.ua/ua/n142848-kanie-vest-podav-zayavku-na-reiestraciu-kandydatom-u-prezydenty-ssha.html

Ракурс

Каньє Вест, відомий американський реп-виконавець, подав документи для реєстрації його кандидатом у президенти США.

Документи він встиг подати 21 серпня — в останній день, коли це можна було зробити, повідомляє агентство Associated Press.

Співак балотуватиметься від своєї партії The Birthday Party. Назву цієї політсили можна перекласти як «Вечірка до Дня народження» або «Партія Дня народження», оскільки у англійській мові слова «партія» та «вечірка» є співзвучними.

Кандидатом у віце-президенти США від Веста стала 57-річна проповідниця зі штату Вайомінг Мішель Тідбол.

Співак зареєструвався кандидатом у штаті Луїзіана. Це єдиний штат, в якому він встиг подати документи відповідно до встановлених вимог та термінів.

Раніше Вест подав заявку у штаті Нью-Джерсі, проте більшість із зібраних на його підтримку 800 підписів визнали недостовірними. У Луїзіані вимоги для подачі заявки більш м’які — потрібно лише заплатити 500 дол. США.

Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада цього року.

Нагадаємо, про намір Веста балотуватися на цьогорічних президентських виборах стало відомо на початку липня. Він, зокрема, обіцяє реорганізувати роботу Білого дому в разі своєї перемоги.