Канье Уэст, фото: Peter Hutchins

https://racurs.ua/n142848-kane-uest-podal-zayavku-na-registraciu-kandidatom-v-prezidenty-ssha.html

Ракурс

Канье Уэст, известный американский рэп-исполнитель, подал документы для регистрации его кандидатом в президенты США.

Документы он успел подать 21 августа — в последний день, когда это можно было сделать, сообщает агентство Associated Press.

Певец будет баллотироваться от своей партии The Birthday Party. Название этой политсилы можно перевести как «Вечеринка ко Дню рождения» или «Партия Дня рождения», поскольку в английском языке слова «партия» и «вечеринка» являются созвучными.

Кандидатом в вице-президенты США от Веста стала 57-летняя проповедница из штата Вайоминг Мишель Тидбол.

Певец зарегистрировался кандидатом в штате Луизиана. Это единственный штат, в котором он успел подать документы в соответствии с установленными требованиями и сроками.

Ранее Вест подал заявку в штате Нью-Джерси, однако большинство из собранных в его поддержку 800 подписей признали недостоверными. В Луизиане требования для подачи заявки более мягкие — нужно лишь заплатить 500 долл. США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года.

Напомним, о намерении Веста баллотироваться на нынешних президентских выборах стало известно в начале июля. Он, в частности, обещает реорганизовать работу Белого дома в случае своей победы.