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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»
Рекордное количество больных коронавирусом обнаружили в Киеве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142849-rekordnoe-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-obnarujili-v-kieve-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Киеве набирает обороты.
За сутки выявлены рекордные 307 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Такого количества выявленных больных за сутки у нас еще не было, — подчеркнул Кличко.
Среди выявленных за сутки больных — 18 детей и восемь медиков.
Среди новых случаев инфицирования:
- 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- шесть девочек в возрасте от шести до 14 лет;
- 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 12 мальчиков в возрасте от двух месяцев до 15 лет.
В то же время выздоровели за сутки в Киеве 84 человека.
Кличко подчеркивает, что также наблюдается рост количества больных, которым требуется госпитализация.
По словам Кличко, за сутки в столице госпитализировали 56 больных. Всего на стационарном лечении в Киеве находятся 558 больных коронавирусом, из них 15 — дети. Еще 75 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Отмечается, что 105 больных находятся в тяжелом состоянии, еще девять — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За все время эпидемии в Киеве:
- обнаружили уже 11 тыс. 814 случаев COVID-19;
- выздоровели уже 3 тыс. 755 жителей столицы;
- умерли 167 больных.
Напомним, Украина уже на седьмом месте в Европе по количеству выявленных случаев коронавируса.
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