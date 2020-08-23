В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»

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Эпидемия коронавируса в Киеве набирает обороты.

За сутки выявлены рекордные 307 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Такого количества выявленных больных за сутки у нас еще не было, — подчеркнул Кличко.

Среди выявленных за сутки больных — 18 детей и восемь медиков.

Среди новых случаев инфицирования:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

шесть девочек в возрасте от шести до 14 лет;

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

12 мальчиков в возрасте от двух месяцев до 15 лет.

В то же время выздоровели за сутки в Киеве 84 человека.

Кличко подчеркивает, что также наблюдается рост количества больных, которым требуется госпитализация.

По словам Кличко, за сутки в столице госпитализировали 56 больных. Всего на стационарном лечении в Киеве находятся 558 больных коронавирусом, из них 15 — дети. Еще 75 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Отмечается, что 105 больных находятся в тяжелом состоянии, еще девять — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За все время эпидемии в Киеве:

обнаружили уже 11 тыс. 814 случаев COVID-19;

выздоровели уже 3 тыс. 755 жителей столицы;

умерли 167 больных.

Напомним, Украина уже на седьмом месте в Европе по количеству выявленных случаев коронавируса.