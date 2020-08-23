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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»

Рекордну кількість хворих на коронавірус виявили в Києві (ІНФОГРАФІКА)

23 сер 2020, 12:38
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Епідемія коронавірусу у Києві набуває обертів.

За добу виявлено рекордні 307 випадків інфікування на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Такої кількості виявлених хворих за добу в нас іще не було, — наголосив Кличко.

Серед виявлених за добу хворих — 18 дітей та восьмеро медиків.

Серед нових випадків інфікування:

  • 152 жінки віком від 18 до 90 років;
  • шестеро дівчаток віком від шести до 14 років;
  • 137 чоловіків віком від 19 до 88 років;
  • 12 хлопчиків віком від двох місяців до 15 років.

Водночас одужали за добу в Києві 84 людини.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Кличко наголошує, що також спостерігається зростання кількості хворих, яким потрібна госпіталізація.

За словами Кличка, за добу у столиці госпіталізували 56 хворих. Загалом на стаціонарному лікуванні в Києві перебувають 558 хворих на коронавірус, з них 15 — діти. Ще 75 людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Зазначається, що 105 хворих перебувають у важкому стані, ще дев’ять — підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

За весь час епідемії у Києві:


  • виявили вже 11 тис. 814 випадків COVID-19;
  • одужали вже 3 тис. 755 мешканців столиці;
  • померли 167 хворих.

Нагадаємо, Україна вже на сьомому місці в Європі за кількістю виявлених випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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