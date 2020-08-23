Учені проаналізували тварин на вразливість до коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142851-vrazlyvi-do-koronavirusu-vydy-tvaryn-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може загрожувати не лише людям.

Учені проаналізували геном 410 різних видів хребетних тварин (птахів, риб, земноводних, плазунів та ссавців), щоб оцінити, наскільки вони вразливі до коронавірусу, повідомляє прес-служба Каліфорнійського університету в Девісі.

З переліком проаналізованих видів можна ознайомитися за посиланням.

SARS-CoV-2 заражає людські клітини, використовуючи 25 амінокислотних послідовностей білка ACE2 (ангіотензинперетворювальний фермент 2).

Дослідники взяли ці амінокислотні послідовності та змоделювали передбачувану структуру білка ACE2 разом із білком-«шипом», який коронавірус SARS-CoV-2 використовує для інфікування клітин, щоб оцінити, скільки цих амінокислот міститься в ACE2 різних видів.

Вважається, що тварини з усіма 25 амінокислотнами, що відповідають людському білку, мають найвищий ризик зараження SARS-CoV-2 через ACE2, — зазначають учені. — Передбачається, що ризик тим менший, чим більше у видів вони відрізняються від людських.

Зазначається, що ризик зараження SARS-CoV-2 через рецептор ACE2 є високим для декількох видів приматів, що перебувають на межі зникнення:

західної рівнинної горили;

суматранського орангутана;

північного білощокого номаскуса.

Інші тварини, для яких ризик є високим, включають морських ссавців, таких як сірі кити та афаліни, а також китайських хом’яків.

Домашні тварини, такі як коти, велика рогата худоба та вівці, мають середній ризик, а собаки, коні та свині мають низький ризик інфікування через білок АСЕ2.

Як це стосується ризику зараження інфекцією, слід визначити у подальших дослідженнях, але для тих видів, для яких є відомі дані про інфекційність, кореляція висока, — зазначається в статті.



Нагадаємо, американські вчені встановили, що коти можуть заражати один одного коронавірусом.