Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Учені проаналізували тварин на вразливість до коронавірусу

Вразливі до коронавірусу види тварин встановили учені (ІНФОГРАФІКА)

23 сер 2020, 13:41
999

Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може загрожувати не лише людям.

Учені проаналізували геном 410 різних видів хребетних тварин (птахів, риб, земноводних, плазунів та ссавців), щоб оцінити, наскільки вони вразливі до коронавірусу, повідомляє прес-служба Каліфорнійського університету в Девісі.

З переліком проаналізованих видів можна ознайомитися за посиланням.

SARS-CoV-2 заражає людські клітини, використовуючи 25 амінокислотних послідовностей білка ACE2 (ангіотензинперетворювальний фермент 2).

Дослідники взяли ці амінокислотні послідовності та змоделювали передбачувану структуру білка ACE2 разом із білком-«шипом», який коронавірус SARS-CoV-2 використовує для інфікування клітин, щоб оцінити, скільки цих амінокислот міститься в ACE2 різних видів.

Вважається, що тварини з усіма 25 амінокислотнами, що відповідають людському білку, мають найвищий ризик зараження SARS-CoV-2 через ACE2, — зазначають учені. — Передбачається, що ризик тим менший, чим більше у видів вони відрізняються від людських.

Зазначається, що ризик зараження SARS-CoV-2 через рецептор ACE2 є високим для декількох видів приматів, що перебувають на межі зникнення:

  • західної рівнинної горили;
  • суматранського орангутана;
  • північного білощокого номаскуса.

Інші тварини, для яких ризик є високим, включають морських ссавців, таких як сірі кити та афаліни, а також китайських хом’яків.

Домашні тварини, такі як коти, велика рогата худоба та вівці, мають середній ризик, а собаки, коні та свині мають низький ризик інфікування через білок АСЕ2.

Як це стосується ризику зараження інфекцією, слід визначити у подальших дослідженнях, але для тих видів, для яких є відомі дані про інфекційність, кореляція висока, — зазначається в статті.


Низка тварин можуть бути вразливими до коронавірусу, інфографіка: Каліфорнійський університет у Девісі

Нагадаємо, американські вчені встановили, що коти можуть заражати один одного коронавірусом.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿