Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142852-zelenskyy-zayavyv-pro-vidsutnist-boyovyh-vtrat-na-donbasi-vje-vprodovj-28-dniv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що бойові втрати відсутні вже протягом 28 днів.

Про це він заявив на церемонії підняття Державного прапора на військовому летовищі у Василькові Київської області, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру, — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що це не означає, що Україна перестає дбати про армію.

Бо саме ви — сучасне й сильне військо — є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру, — додав Зеленський.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі було оголошено з 00.01 27 липня. Втім, з того часу російсько-терористичні війська його неодноразово порушували.

Так, за інформацією прес-служби штабу операції Об'єднаних сил, вчора, 22 серпня, було зафіксовано випадок порушення режиму припинення вогню — постріл з ручного протитанкового гранатомета біля прифронтового міста Мар’їнка Донецької області. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, фракція «Європейська солідарність» нещодавно звернулася до голови Верховної Ради із закликом внести президентові подання щодо посмертного присвоєння звання Героя України морпіху Ярославу Журавлю, який загинув під час гуманітарної місії внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу.