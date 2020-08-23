Задержанный террорист участвовал в боевых действиях в Славянске, фото: «Диалог»

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Ракурс

В Киеве задержали боевика террористической организации ДНР.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что боевик привлек к себе внимание полицейских, несущих службу на станции метро «Майдан Независимости», поэтому его пригласили в комнату полиции.

Выяснилось, что он прибыл в Киев из временно оккупированной территории. При осмотре у мужчины обнаружили российскими оккупантами «документы». Среди этих документов были «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».

Полиция опубликовала фото изъятых «документов». В них отмечается, что задержанный — Сергей Писарев 1987 года рождения, в незаконных формированиях боевиков он занимал должность стрелка.

Также изъятых «документах» указано, что он был участником боевых действий против украинских военных в городе Славянске Донецкой области, за что сепаратисты в октябре 2014 года наградили его «медалью» «За оборону Славянска».

Задержанного передали работникам СБУ для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям, — отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Напомним, недавно украинским военным сдался снайпер боевиков, утверждающий, что оккупанты создали заградительные отряды, члены которых стреляют в своих соратников, которые хотят сдаться или убежать домой.