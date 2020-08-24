Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 25 августа ожидается с грозами и ливнями в большинстве регионов.

В большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами обещают значительные дожди. На остальной территории государства облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха от 13° до 18° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−33° выше нуля. Ветер обещают восточный и юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 августа прогнозируется дождливая. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет без осадков. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 29−31° выше нуля.

Погодные условия в Одессе во вторник ожидаются хорошие, без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода во Львове 25 августа будет с грозами и сильными ливнями. Температурные показатели следующие — ночью 14−16° тепла, а днем — 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах в ближайшие сутки ожидается дождливая. Столбики термометров ночью покажут 14−17° тепла, а днем 22−25° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что 24 августа в западных, северных и Винницкой областях будут грозы, а в западных областях также будут свирепствовать шквалы 15−20 м/с.