DZIDZIO стал заслуженным артистом Украины. Фото: 24tv.ua

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Украинский певец DZIDZIO стал заслуженным артистом Украины.

Почетное звание артисту Михаилу Хоме присвоил президент Владимир Зеленский. Сегодня, 24 августа, DZIDZIO исполнил гимн Украины перед выступлением главы государства. Зеленский, вручая награду певцу, заявил, что сегодняшнее исполнение гимна — это «высший пилотаж». Награждение транслировали на странице Офиса президента в Facebook.

Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» получил экс-лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок.

Во время торжеств орденом за заслуги 3 степени наградили первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, который сейчас находится в оккупированном Крыму. Награду ему пообещали передать.

Государственные награды получили 16 военных и полицейских за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны. Награждали также врачей, учителей и ученых.

Напомним, 7 июля Зеленский вручил награды выдающимся украинцам в честь Дня Конституции. Например, рэпер Потап стал «Заслуженным артистом Украины», Ирина Билык и Тина Кароль были удостоены ордена Княгини Ольги III степени.