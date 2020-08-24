DZIDZIO став заслуженим артистом України. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n142880-dzidzio-stav-zaslujenym-artystom-pochesne-zvannya-spivaku-prysvoyiv-zelenskyy-video.html

Ракурс

Український співак DZIDZIO став заслуженим артистом України.

Почесне звання артистові Михайлові Хомі дав президент Володимир Зеленський. Сьогодні, 24 серпня, DZIDZIO виконав гімн України перед виступом глави держави. Зеленський, вручаючи нагороду співакові, заявив, що сьогоднішнє виконання гімну — це «вищий пілотаж». Нагородження транслювали на сторінці Офісу президента у Facebook.

Крім того, звання «Заслужений артист України» отримав екс-лідер білоруського гурту «Ляпис Трубецкой» Сергій Міхалок.

Під час урочистостей орденом за заслуги 3 ступеня нагородили першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який наразі перебуває в окупованому Криму. Нагороду йому пообіцяли передати.

Державні нагороди отримали 16 військових та поліцейських за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни. Нагороджували також лікарів, вчителів та науковців.

Нагадаємо, 7 липня Зеленський вручив нагороди видатним українцям на честь Дня Конституції. Наприклад, репер Потап став «Заслуженим артистом України», Ірина Білик та Тіна Кароль були удостоєні ордена Княгині Ольги III ступеня.