Лідерів білоруської опозиції затримали в Мінську. Фото: TUT.BY

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Опозиціонерів у Білорусі продовжують затримувати. У понеділок, 24 серпня, поблизу Мінського тракторного заводу силовики посадили в автозак двох членів Координаційної ради.

Бійці ОМОНУ затримали довірену особу колишнього кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та представника страйкового комітету МТЗ Сергія Дилевського. Про це повідомляє видання TUT. BY з посиланням на працівників підприємства.

В головному управлінні внутрішніх справ Мінського міськвиконкому заявили, що опозиціонерів затримали в рамках адміністративного процесу.

За словами очевидців, представниця Тихановської прибула об 11.00 на прохідну МТЗ, щоб зустрітися з робітниками підприємства. До неї вийшов Дилерський та зо два десятки осіб, а вже згодом прибули невідомі в цивільному, бійці ОМОНУ та автозак. Правоохоронці завили присутнім, що мітинг не санкціонований й затримали Ковалькову та Дилевського. Їх посадили в автозак та відвезли у невідомому напрямку.

Нагадаємо, головний опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі та конкурент Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що не має наміру балотуватися на пост президента на нових виборах.