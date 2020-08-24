Лидеров белорусской оппозиции задержали в Минске. Фото: TUT.BY

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Оппозиционеров в Беларуси продолжают задерживать. В понедельник, 24 августа, вблизи Минского тракторного завода силовики посадили в автозак двух членов Координационного совета.

Бойцы ОМОНа задержали доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя забастовочного комитета МТЗ Сергея Дилевского. Об этом сообщает издание TUT. BY со ссылкой на работников предприятия.

В главном управлении внутренних дел Минского горисполкома заявили, что оппозиционеров задержали в рамках административного процесса.

По словам очевидцев, представительница Тихановской прибыла в 11.00 на проходную МТЗ, чтобы встретиться с рабочими предприятия. К ней вышел Дилевский и два десятка человек, а уже впоследствии прибыли неизвестные в штатском, бойцы ОМОНа и автозак. Правоохранители завили собравшимся, что митинг не санкционирован и задержали Ковалькову и Дилевского. Их посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, главный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси и конкурент Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что не намерена баллотироваться на пост президента на новых выборах.