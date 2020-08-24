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Ракурс
Париж и Берлин поддержали инициативу нормандской встречи на уровне глав МИД. Фото: 112 Украина

Париж и Берлин поддержали инициативу «нормандской встречи» на уровне глав МИД — Кулеба

24 авг 2020, 13:04
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Министры иностранных дел стран нормандского формата скорее всего проведут встречу.

Германия и Франция поддержали инициативу Украины о нормандской встрече на уровне дипломатов. Об этом 24 августа заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Кулеба рассказал, что сегодня он обсудил с немецким коллегой путь подготовки к этой встрече. Министр уверен, что есть все основания полагать, что встреча состоится в полноценном формате и глава МИД России тоже присоединится.


Я благодарен министру Маасу и французскому коллеге Иву Ле Дриану за то, что они поддержали мое предложение провести встречу министров иностранных дел, уже вторую, — отметил он, но не назвал ориентировочной даты встречи.

Напомним, в День независимости Украины в Киев прилетел министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Он обсудил с Дмитрием Кулебой совместные шаги в нормандском формате, шаги европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Источник: Ракурс


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