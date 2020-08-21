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Ракурс
Глава немецкого МИД летит в Киев в День независимости, фото — "День"

Глава немецкого МИД летит в Киев в День независимости

21 авг 2020, 17:04
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Продолжается подготовка к встрече глав дипломатии стран нормандского формата. В День независимости в Киев прилетит министр иностранных дел Украины Гайко Маас. Он проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас 24 августа будет находиться в Киеве с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

В сообщении МИД отмечается, что Украина и ФРГ обсудят и совместные шаги в нормандском формате, шаги европейской и евроатлантической интеграции Украины (с учетом председательства Германии в ЕС). После переговоров Кулеба и Маас выйдут к прессе.


13 августа министры разговаривали по телефону. Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

«Ракурс» сообщал, что 24 августа в столице ограничат движение транспорта.

Источник: Ракурс


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