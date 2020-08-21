Очільник німецького МЗС летить до Києва у День незалежності, фото — "День"

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Ракурс

Триває підготовка до зустрічі глав дипломатії країн нормандського формату. У День незалежності до Києва прилетить міністр закордонних справ України Гайко Маас. Він проведе переговори із українським колегою Дмитром Кулебою.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 24 серпня перебуватиме в Києві з візитом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

В повідомленні МЗС зазначається, що Україна та ФРН обговорять й спільні кроки у нормандському форматі, кроки європейської та євроатлантичної інтеграції України (з урахуванням головування Німеччини в ЄС). Після переговорів Кулеба і Маас вийдуть до преси.

13 серпня міністри розмовляли по телефону. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень. Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці.

«Ракурс» повідомляв, що 24 серпня в столиці обмежать рух транспорту.