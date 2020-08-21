Дар’я Білодід. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n142802-ukrayinska-dzudoyistka-bilodid-anonsuvala-dokumentalnyy-film-pro-sebe-video.html

Ракурс

Дар’я Білодід, гордість українського дзюдо, анонсувала вихід нового документального фільму «Анаконда», який розповість про її життя за межами татамі.

Про прем'єру фільму, яка відбудеться 28 серпня на YouTube-каналі Mitsubishi Motors Ukraine, 19-річна Білодід повідомила у своєму Instagram і презентувала трейлер фільму.

У кожної медалі дві сторони. Вперше покажу ту частину життя, яка залишається за межами татамі та по іншу сторону камер. Адже з кожною перемогою я кидаю собі все більше вимог і викликів, щоб досягти кращих результатів. Чому мене прозвали Анакондою? Дивись у фільмі, — написала Білодід.

Як відомо, у свої 19 років Білодід є дворазовою чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи і переможницею Європейських ігор. Перший свій титул планетарного масштабу вона виграла у 17 років, коли стала наймолодшою ​​чемпіонкою світу за всю історію дзюдо серед чоловіків і жінок.

Як раніше писав «Ракурс», у лютому цього року Білодід виграла в Парижі турнір Grand Slam. Щоб дістатися до фіналу українка перемогла чотирьох суперниць, а у фінальному поєдинку здобула перемогу над іменитою японською дзюдоїсткою Вакану Кога.