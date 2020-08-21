Дарья Билодид. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n142802-ukrainskaya-dzudoistka-bilodid-anonsirovala-dokumentalnyy-film-o-sebe-video.html

Ракурс

Дарья Билодид, гордость украинского дзюдо, анонсировала выход нового документального фильма «Анаконда», который расскажет о ее жизни за пределами татами.

О премьере фильма, которая состоится 28 августа на YouTube-канале Mitsubishi Motors Ukraine, 19-летняя Билодид сообщила в своем Instagram и презентовала трейлер фильма.

У каждой медали две стороны. Впервые покажу ту часть жизни, которая остается за пределами татами и по другую сторону камеры. Ведь с каждой победой я бросаю себе все больше требований и вызовов, чтобы достичь лучших результатов. Почему меня прозвали Анакондой? Смотри в фильме, — написала Билодид.

Как известно, в свои 19 лет Билодид является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей Европейских игр. Первый свой титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо у мужчин и женщин.

Как ранее писал «Ракурс», в феврале этого года Билодид выиграла в Париже турнир Grand Slam. Чтобы добраться до финала украинка победила четырех соперниц, а в финальном поединке одержала победу над именитой японской дзюдоисткой Вакану Кога.